Kastamonu'da öğrenciler bilim kampına topladıkları atık pillerle katıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, TÜBİTAK'ın da desteği ile okullarında başarılı olan dezavantajlı öğrencilere yönelik düzenlenen bilim ve teknoloji kampına 48 öğrenci katıldı.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde TÜBİTAK, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen kapma katılan öğrenciler, yanlarında, yaşadıkları çevreden topladıkları toplam 120 kilo atık pil getirdi.

En çok atık pil toplayan 3 öğrenciye baret hediye edildi.

Öğretmenlerden Murat Çetinkaya, AA muhabirine, kamp öncesinde çocuklarda doğa bilinci oluşturmak için atık pil kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Çetinkaya, "Tahminimizden çok daha fazla pil geldi. Poşet poşet pillerle geldiler. Projenin içeriğine uygun olarak çocuklara mühendislik bareti hediye ettik." dedi.

- "Doğanın korunmasına katkıda bulunduğum için kendimi mutlu hissediyorum"

Öğrenci Mehmet Gevgeşoğlu, kent merkezine bağlı Elyakut köyünde ikamet ettiğini belirterek, "Hocalarımız atık pil kampanyası başlattı. Şehir merkezi ve köydeki akraba ve arkadaşlarımın evlerinden pil topladım. Doğanın korunmasına katkıda bulunduğum için kendimi mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Mahmut Eren Yıldız da Cide ilçesinde 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Cide ilçe merkezindeki marketlere giderek atık pil kampanyasına destek istediğini anlatan Yıldız, doğanın korumasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temasıyla düzenlenen ve 24 Ağustos'ta başlayan kamp 29 Ağustos'ta sona erecek.



