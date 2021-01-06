  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
Aktüel

Kastamonu'da meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:51:50 -
Kastamonu'da meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu meyve ağaçlarının tomurcuklanıp çiçeklenmeye başlaması görenleri şaşırttı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgede son 50 yılın en sıcak ve kurak kış mevsimlerinden biri yaşanıyor.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ilçeye bağlı Altıkulaç köyünde meyve ağaçları, kış olmasına rağmen rengarenk çiçeklerle süslenmeye başladı.

Bu durum görenleri hem endişelendirdi hem de şaşırttı.

Köyde tarımla uğraşan İlhami Tığlı, AA muhabirine, bahçesinin bakımını yapmak üzere geldiği tarlasındaki meyve ağaçlarının dallarında, çiçeklerin gözüne çarptığını söyledi.

Ağaçları incelediğinde dalların tomurcuklandığını ve çiçek açtığını gördüğünü belirten Tığlı, "4 sene önce buralarda yarım metreye yakın kar vardı. Bırakın bahçede çalışmayı, girmek bile mümkün değildi. Bu mevsimde, bu aylarda buraya giremememiz lazım fakat havaların çok güzel olması sebebiyle bahçemizin bakımını yapıyoruz. Enteresan bir şey, bu zamanda böyle bir hava olması." ifadelerini kullandı.

Tığlı, bahçedeki meyve ağaçlarının uyandığına dikkati çekerek, "Gerçekten iklim değişikliği son derece enteresan bir şey. Şu anda bütün ağaçlarımız uyanmak üzere, inşallah hayırlısı olur. İklim değişikliği şu anda her şeyi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gündemini sallayan kriz! Güney Kore, İran'ın dudak uçuklatan parasına el koydu
Dünya

Dünyanın gündemini sallayan kriz! Güney Kore, İran'ın dudak uçuklatan parasına el koydu

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın Güney Kore bandıralı petrol tankerini rehin olarak tuttuğuna yönelik eleştirilere tepki göstererek, Güne..
Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türki..
Türkiye'de üniversiteyi bitirip ülkesine cumhurbaşkanı adayı oldu!
Dünya

Türkiye'de üniversiteyi bitirip ülkesine cumhurbaşkanı adayı oldu!

Trakya Üniversitesi'nden 2000 yılında mezun olan Djeraki, Çad'da cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay