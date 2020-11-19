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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:26:56 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 51 kişiye, toplam 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12-18 Kasım tarihleri arasında maske takmayan 29, sosyal mesafe kurallarına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişi ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplamda 51 kişiye 60 bin 750 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer şahıslar hakkında da adli işlem sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 11 kişinin de karantina ve izolasyon kuralına uymadığı için yurtlarda bulunduğu kaydedildi.


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