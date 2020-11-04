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Aktüel Kastamonu'da jandarma ekipleri aşıladıkları sokak köpeklerine yem verdi
Aktüel

Kastamonu'da jandarma ekipleri aşıladıkları sokak köpeklerine yem verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:53:35 -
Kastamonu'da jandarma ekipleri aşıladıkları sokak köpeklerine yem verdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokak köpeklerinin bakımı yapıldı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığınca Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde 12 sokak köpeğinin aşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sokak köpeklerinin iç ve dış parazit ile uyuz hastalığına karşı, Araç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli aşıları yapılmıştır. Aşılama işlemlerinin ardından sokak köpeklerine su ve yem verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığınca sokak hayvanlarının hastalıklara karşı koruma faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.


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