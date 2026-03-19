Kastamonu'da iş yeri kurşunlama: Saldırgan polisten kaçamadı!

Kastamonu’da sokak ortasında gerçekleştirilen silahlı saldırı, polisin dikkati sayesinde cezasız kalmadı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, hedef aldığı iş yerinin önüne aracıyla geldi. Aracından inen şüpheli, yanındaki silahla iş yerine peş peşe ateş açtı.

Saldırıda silaptan çıkan kurşunlar iş yerinin camına isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olayın ardından saldırgan, geldiği araca binerek hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki delilleri toplayarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelinin soğukkanlı bir şekilde aracından inmesi, hedef gözetmeksizin ateş açması ve ardından olay yerinden kaçması net bir şekilde görüldü. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahsın kimliğini ve kaçış güzergahını belirleyen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.