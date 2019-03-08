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Kastamonu’da Gastronomisi Atölyesi düzenlendi

Kastamonu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kurşunlu Han’da “Tadında Hikayeler, Anadolu’da Bulgurun Hikayesi” adlı bir program düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 17:27
Kastamonu’da Gastronomisi Atölyesi düzenlendi

Kastamonu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kurşunlu Han’da “Tadında Hikayeler, Anadolu’da Bulgurun Hikayesi” adlı bir program düzenledi.



Kastamonu’da da Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programda kadınlar Gastronomi Atölyesinde bir araya geldi. Kastamonu Belediyesi tarafından Tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen programda TV sunucusu Asuman Kerkez, yemek yapımı gerçekleştirdi. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise bulgura su katarak yoğurdu. Bulgurun öneminden bahseden Kerkez, “Asıl önemli olan Kadın Kooperatifi’nin bugün açılıyor olması, bir katma değer yaratılması, kadınlara farklı pencereler açılmasıdır” diyerek bulgur köftesi yapımını anlattı.


Gastronomi Atölyesi, daha sonra çeşitli programlar ile devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:27
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