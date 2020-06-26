Kastamonu'da FETÖ operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün il yapılanmasında üst düzey görevde bulunan H.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.