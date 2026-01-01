  • İSTANBUL
Kastamonu'da doğal gaz hareketliliği! Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Gündem

Kastamonu'da doğal gaz hareketliliği! Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kastamonu'da doğal gaz hareketliliği! Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Kastamonu’da KARGAZ doğalgaz tırı devrildi. Tüplerde meydana gelen sızıntı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, İnebolu-Abana karayolu Darsu mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan KARGAZ firmasına ait doğalgaz tüpleri yüklü tır devrildi.

Kazanın ardından tırda bulunan doğalgaz tüplerinde sızıntı tespit edildi. İhtimal bir tehlikeye karşı bölgeye ekipler sevk edilirken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alarak sızıntıya müdahale çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

