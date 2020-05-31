  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:27:41 -
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyü 14 gün karantina altında tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

İstanbul'dan köye geldiği belirlenen B.U'nun (79) Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, eşi D.U'nun (80) da Kovid-19 şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmasının ardından köyün karantinaya alındığı öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı