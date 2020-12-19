Kastamonu'da 2 katlı ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Badem Arkı mevkisinde Zeki Kavlak'a ait 2 katlı bağ evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi.