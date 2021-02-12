Kastamonu deprem haritası Kastamonu deprem fay hattı nereden geçiyor?

Kastamonu deprem son dakika haberi? Kastamonu hangi fay hattında? Kastamonu Tosya fay hattı, Kastamonu Araç fay hattı nereden geçiyor? soruları Kastamonu’nda yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası merak edilmeye başlandı.

Kastamonu hangi fay hattında?

Kastamonu kent merkezi son yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan 1996 deprem bölgeleri haritasında I. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Kastamonu il sınırlarının ise %46’sı I. derece, % 22’si II. derece, %24’ü III. derece ve %8’i IV. derece deprem bölgesindedir. Kent merkezinin I. derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen bölgenin depremselliği ve deprem tehlikesi üzerine çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Depremlerin büyük bir çoğunluğu Kastamonu’nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan – Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova – Çorum fay zonu üzerinde

meydana gelmiştir.

Dünyanın ve Türkiye’nin en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay zonu şehir merkezinin 35 km güneyinden geçmekte ve Kastamonu için önemli bir tehdit kaynağı oluşturmaktadır. Nitekim bu fay üzerinde meydana gelen 26 Kasım 1943 tarihli Tosya-Ladik depreminden önemli derecede etkilenmiştir.

Depremlerin büyük bir çoğunluğunun Kastamonu’nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan – Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova – Çorum fay zonu üzerinde meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca Kastamonu’nun Kuzey-batısında Bartın civarında da bir yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

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