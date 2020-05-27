Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince sokak hayvanları için oluşturulan 60 besleme noktasına 400 kilogram kuş yemi ile kedi ve köpek maması bırakıldı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süresince, Ramazan Bayramı tatilinde olduğu gibi bundan sonra da sokak hayvanlarının unutulmayacağını söyledi.

Bu süreçte sokak hayvanlarının yalnız bırakılmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, "Pandemi süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü özel bir çalışma gerçekleştirmiş, beslenme odaklarını ve noktalarını artırmıştı. 40 olan besleme odağı noktasını bu süreçte 60'a çıkardık." dedi.

Öncesinde olduğu gibi bayram döneminde de çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vidinlioğlu, "Arife günü itibarıyla belirlenen noktalara günde iki kez kuş yemi, kedi ve köpek maması bırakıldı. Sadece Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlama döneminde ekiplerimiz 60 noktaya 400 kilogram kuş yemi, kedi ve köpek maması bıraktı." bilgisini paylaştı.

Bu süreçte tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Vatandaşlarımızın hizmet ihtiyaçlarında aksama olmaması adına gerekli planlamaları yaptık. Personelimiz bu süreçte fedakarca görev yaptı. Sokak hayvanlarımızın zor durumda kalmaması için personelimiz üzerine düşeni yaptı. Bu süreçte vatandaşlarımızın gözü arkada kalmasın. Sizler gönül rahatlığıyla evde kalın, sadık dostlarımız emin ellere emanet" diye konuştu.