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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kasaplar Hali ve Aşirefendi Hanı cephe iyileştirme projelerini anlattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kasaplar Hali ve Aşirefendi Hanı cephe iyileştirme projelerini anlattı.



Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül alan Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme projesini tamamlayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarihi meydanın çevresindeki binalarında cephe iyileştirmelerine yönelik projelerin önümüzdeki dönem içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Başkan Babaş, İl Özel İdare Genel Sekterliği ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nü Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir ve AK Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti.



Ziyarette tarihi projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Babaş, “2014 yılında tarihi bir seferberlik başlattık. Bugüne kadar önemli projelere imza attıklarını onlarca asırlık konak ve 300 konutun cephe iyileştirmesini tamamladık. Önümüzdeki süreçte 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesini tamamlayacağız. Tarihi Kastamonu olarak bilinen koruma alanını Kastamonu’nun 1880 yılındaki o eşsiz siluetine kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bu projemize çok ciddi destek veriyor” dedi.



Kasaplar Hali ve Aşirefendi Hanı’yla ilgili hazırlanan projeye de değinen Başkan Babaş, “Cephe İyileştirme ve Kentsel tasarım projeleri kapsamında Kasaplar Hali’nin de projesini tamamladık. Kasaplar Hali’nin mevcut görüntüsünü tamamen revize ederek yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Kasaplar Hali’ni cephe iyileştirme projesiyle mevcut halinden kurtarıyoruz. Kasaplar Hali ihale durumuna geldi. Esnaflarımızdan her hangi bir bedel çıkmayacak. Bunu Kastamonu Belediyesi olarak bizler yapacağız. Burada bulunan dükkanların görünümü değişecek. Cephe iyileştirme projemiz tamamlandığında Kasaplar Hali gerçekten tarih ve kültür şehri Kastamonu’nun sembollerinden biri haline gelecek. Nasrullah Meydanı’na bakan cepheyi hızla tamamlayacağız. Burada birde Nasrullah Meydanı seyir terası oluşturacağız. Kasaplar hali içerisinde bulunan küçük ve kullanımı zor yapılar, yapı sahipleri mağdur edilmeden ve her hangi bir ücret talep edilmeden günümüz modern ve konforuna ulaştırılacak. Yapacağımız düzenleme sonrasında iç avluda 370 metre karelik bir meydan ortaya çıkacak. Kasaplar Hali ziyaretçilerin keyifle gezebilecekleri tarihi bir han konseptine bürünecek. Yeni bir yaşam alanı oluşacak. Esnaflarımızın daha geniş mekanlarda vatandaşlara hizmet vermesi sağlanacak. Kasaplar Hali’nin ziyaretçileri artacak. Esnaflarımız daha fazla vatandaşımızı ağırlayacak. Projemize 2019 yılı içerisinde hızla başlamayı ve aynı hızla tamamlamayı planlıyoruz” dedi.



1748 yılında yapılan Aşirefendi Hanı’yla ilgili projeyi tamamladıklarını ve ihale aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Babaş, “Tarihi dokuyu ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında Aşirefendi Hanı’nı da tarihin ihtişamlı günlerine döndüreceğiz. Biz Kastamonu’ya yakışır ve yerel dinamiklerimizi canlandıracak projeler hazırladık. Bu projelerin uygulama projelerine kadar bitirilmiştir. Hedefimiz önümüzdeki süreçte Kastamonu’muzu hedeflerine ulaştırmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
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