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Aktüel Kastamonu açıklarında tespit edildi! Harekete geçildi
Aktüel

Kastamonu açıklarında tespit edildi! Harekete geçildi

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:55:00 -
Kastamonu açıklarında tespit edildi! Harekete geçildi

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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