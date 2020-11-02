Kaspersky, IGF'de küresel siber güvenlik sorunlarını ele alacak

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen İnternet Yönetim Forumu'na (IGF) ilk kez katılacak ve küresel siber güvenlik konusuna katkı sağlayacak.



Kaspersky açıklamasına göre, 15'inci yılını dolduran etkinlik, bu yıl 2-17 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak "İnsanın Dayanıklılığı ve Dayanışması İçin İnternet" temasıyla düzenlenecek.



Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, düzenlenecek bir forum kapsamında 13 Kasım'da üst düzey liderlere yönelik bir açılış konuşması yapacak ve burada diğer konuların yanı sıra küresel siber güvenlik politikalarında uluslararası iş birliğinin önemine değinecek.



Şirket ayrıca, Stalkerware'e Karşı Koalisyon ile birlikte takip yazılımları üzerine bir etkinlik düzenleyecek. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) tedarik zinciri güvenliğinde güvence ve şeffaflık üzerine bir çalıştay da diğer paydaşlarla birlikte gerçekleştirilecek.



Açıklamaya göre, 2020 yılında internete bel bağlayan bireylerde, işletmelerde ve kuruluşlarda bir artış görüldü. Bu eğilim çevrimiçi suç faaliyetlerindeki hızlı artışla birleştiğinde, internetin hem güvenli hem de sürdürülebilir olmasını sağlamak için siber güvenliği her zamankinden daha önemli hale getirdi.



Kaspersky, daha güvenli bir dünyaya odaklanan bir şirket olarak, küresel dijital güvenlikte karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak için uluslararası iş birliğini genişletme konusunda politika belirleyiciler dahil farklı paydaş grupları arasında küresel sohbeti canlandırmayı hedefliyor.





- "Bu uluslararası diyaloğun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Eugene Kaspersky, şunları kaydetti:



"Siber güvenlik, küresel salgın koşullarında daha da önemli hale gelen başarılı ve sürdürülebilir dijital dönüşümün gerçekleşmesini mümkün kılan bir etken. Bu nedenle, siber uzayın istikrarlı ve güvenli bir şekilde gelişimini sağlamak için uluslararası iş birliği daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle siber uzayın karşı karşıya olduğu acil sorunları tartışmak için çeşitli toplulukları, bölgeleri ve liderleri bir araya getiren, kamu ve özel sektörde karar verme gücüne sahip kişilere ilham veren IGF 2020'ye katılmaya karar verdik. Bu uluslararası diyaloğun bir parçası olmaktan, güvenli ve güvenilir bir siber uzay oluşturmaya katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz."



BM IGF Sekreterya Başkanı Chengetai Masango ise, "Kovid-19 salgınının beraberinde getirdiği olağanüstü zorluklara rağmen, herkesin güvenli ve açık bir internete erişebilmesinin öneminin altını çizmek lazım. IGF 2020 tartışmaları, dijital teknolojilerin ve ilgili politikaların toplumların daha dayanıklı hale gelmesine nasıl yardımcı olacağına dair kapsamlı bir diyaloğu tetikleyerek önde gelen liderleri ve uzmanları bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.





- IGF 2020, dört ana odak konu etrafında düzenlenen 200'den fazla oturum içerecek





Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, IGF 2020, dört ana odak konu (veri, çevre, katılım ve güven) etrafında düzenlenen 200'den fazla oturum içerecek. Etkinlikte "Dijital İş Birliği" teması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin dijital iş birliği için yol haritası da belirgin bir şekilde öne çıkacak. Forumda ayrıca Kovid-19 zamanlarında güven kavramını tartışmak için hükümetlere özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.



Forum geleneksel olarak ortalama 3 binden fazla yerinde ve bir o kadar da çevrimiçi katılımcıyı ağırlıyor. Bu yıl bu rakamların daha da artması bekleniyor. Hükümetlerden, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan, sivil toplumdan, akademiden, işletmelerden ve dünyanın her yerinden teknik topluluktan üst düzey liderlerinin aktif olarak foruma katılması bekleniyor.



Belli başlı oturumların canlı yayınları, UN Web TV’nin "webtv.un.org" sitesinde yayınlanacak. Diğer IGF 2020 etkinlikleri forumun resmi YouTube kanalı "youtube.com/user/igf/" adresinde yer alacak. Bu yılki IGF etkinliklerinin detaylı programına "intgovforum.org/multilingual/igf-2020-schedule/" adresinden ulaşılıyor ve buradan kayıt yapma imkanı da bulunuyor.



