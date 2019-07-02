0553 313 94 23

Kaspersky, akıllı ev kontrol cihazında çok sayıda açık keşfetti

Etkin olarak kullanılan bir akıllı ev ekosistemi için geliştirilen kontrol cihazını inceleyen Kaspersky araştırmacıları çok sayıda kritik açık buldu- Kaspersky ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Pavel Cheremushkin:- “Akıllı ev kontrol cihazına erişen gerçek saldırganlar bizim gibi yalnızca alarm sesini değiştirerek şaka yapmakla kalmazlar"

02 Temmuz 2019 Salı 12:59
Kaspersky, akıllı ev kontrol cihazında çok sayıda açık keşfetti

İSTANBUL(AA) - Etkin olarak kullanılan bir akıllı ev ekosistemi için geliştirilen kontrol cihazını inceleyen Kaspersky araştırmacıları çok sayıda kritik açık keşfetti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bir Kaspersky çalışanı evine kurduğu akıllı sistemin incelenmesi için şirketin araştırmacılarından yardım istedi. Bu amaçla, araştırmacılara akıllı ev sisteminin kontrol cihazına erişimini verdi. Kontrol cihazının seçilmesinin nedeni akıllı ev sistemindeki tüm işlemleri birbirine bağlaması ve gözetlemesiydi. Bu cihaza yapılacak başarılı bir saldırı, ev ekosisteminin tamamına erişilmesini sağlıyor. Bu da casusluktan fiziksel sabotaja kadar birçok farklı amaca hizmet edebiliyor.

Araştırmanın ilk bilgi toplama evresinde araştırmacılar birçok potansiyel saldırı vektörü keşfettiler. Ev otomasyon sistemlerinde sıkça kullanılan Z-Wave kablosuz iletişim protokolü, yönetim panelinin web arayüzü ve bulut altyapısı üzerinden saldırı gerçekleştirilebiliyordu. Araştırmacılar saldırı için en etkili yöntemin bulut altyapısını kullanmak olduğunu gördüler. Cihaza işlem talebi göndermekte kullanılan yöntemler incelendiğinde, yetki verme sürecinde açıklar olduğu ve bunun da uzaktan kod çalıştırma ihtimali verdiği sonucuna varıldı.

Bu yöntemler kullanıldığında dışarıdan bir kişi Fibaro ev merkezlerinden buluta yüklenen tüm yedeklere erişip zararlı yazılım içeren yedekleri buluta yükleyebiliyordu. Ardından bu yedekleri, sistemde hiçbir yetkileri olmamasına rağmen istediği bir kontrol cihazına da indirebiliyordu.

Kaspersky araştırmacıları, deneyi tamamlamak için kontrol cihazına bir test saldırısı düzenledi. Bunun için ayrı olarak geliştirilmiş parola korumalı bir kod içeren özel bir yedek dosya hazırlandı. Araştırmacılar ardından da cihazın sahibine bulut üzerinden bir e-posta ve SMS göndererek kontrol cihazı yazılımının güncellenmesi gerektiğini söyledi. “Kurban” da talep üzerine zararlı yazılım içeren yedeği indirdi. Bu sayede araştırmacılar, akıllı ev kontrol cihazında süper kullanıcı haklarına sahip oldu ve bağlantılı tüm sistem üzerinde değişiklik yapma imkanına kavuştu. Araştırmacılar, sisteme girmeyi başardıklarını göstermek için de alarm sesini değiştirdi. Araştırmayı isteyen Kaspersky çalışanı ertesi sabah yüksek seviyeli davul sesiyle uyandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Pavel Cheremushkin, arkadaşlarının evinin araştırma öncesine göre çok daha güvenli olduğunu belirterek, “Akıllı ev kontrol cihazına erişen gerçek saldırganlar bizim gibi yalnızca alarm sesini değiştirerek şaka yapmakla kalmazlar. İncelediğimiz cihazın ana görevlerinden biri tüm “akıllı cihazları” entegre etmek ve ev sahibinin bunların tümünü tek bir merkezden yönetmesini sağlamaktı. Yaptığımız değerlendirmenin en önemli ayrıntısı ise aktif olarak kullanılan bir sistemin hedef alınması oldu. Önceden, araştırmaların çoğu laboratuvar ortamlarında gerçekleşiyordu. Bu araştırma, IoT güvenliği konusunda farkındalık artsa da çözülmesi gereken sorunlar olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, incelediğimiz bu cihazlar seri bir şekilde üretiliyor ve birçok akıllı ev ağında kullanılıyor. Sorunlara karşı gösterdiği sorumlu tavır nedeniyle Fibaro’ya teşekkür ediyoruz. Kendilerinin siber güvenlik konusuna odaklandıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fibaro Ürün Yöneticisi Krzysztof Banasiak da IoT altyapısının birbiriyle uyumlu çalışan çok katmanlı ve karmaşık bir sistem gerektirdiğini kaydederek, "Çok fazla uygulama ve altyapı çalışması yapılıyor. Kaspersky’e yaptığı araştırma ve çabası için teşekkür ediyoruz. Bu araştırma, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliği üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Birlikte potansiyel açıkları kapattık. Fibaro kullanıcılarına güncellemeleri kurmalarını ve e-postalarının Fibaro web sitesindeki duyurularla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Yeni güncelleme sisteme yeni işlevler eklemesinin yanı sıra siber suçluların özel verileri çalmasını da zorlaştırıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:59
  1. akıllı ev
  2. araştırma
  3. Kaspersky

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını
    1. GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını
    2. "Önemli konularda suç işleyen..
    3. Gizem hemşirenin ölümü davasında..
    4. Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı..
    5. Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den..
    6. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi
    9. Başkan Erdoğan'a Çin'de resmi karşılama
    10. Bayram ediyor
    11. Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi..
    12. İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB..
    13. Paletli yüzmede tarihi başarı
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Rizespor cephesinden Vedat Muriç..
    16. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    17. Rusya yeni hava savunma füzesini denedi
    18. İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı
    19. e- Devlet askerlik sorgulama ile..
    20. Trabzonspor'un transfer listesinde yer..
    21. Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan..
    22. Anız yangını korkuttu
    23. Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı
    24. Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef..
    25. Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli..
    26. Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye..
    27. Borsa ilk yarıda yükseldi
    28. GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park..
    29. Traktörünü yıkarken elektrik akımına..
    30. "Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız