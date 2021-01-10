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Kadın - Aile Kaşlar nasıl gürleşir?
Kadın - Aile

Kaşlar nasıl gürleşir?

Kaşların gürleşmesi için ne yapılır? | Hanımların bazıları kaşlarının seyrekliğinden yakınır. Bu sebeple kaşların gürleşip gürleşmeyeceği çokça merak ediliyor. Peki, kaşlar nasıl gürleşir? | Kaşların kalınlaşması için ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:47:00 -
Kaşlar nasıl gürleşir?

Kaş sarımsakla gürleşir mi? | Pek çok kişi seyrek kaşlarından şikayetçi oluyor. Seyrek kaşların hangi yöntemlerle kalınlaşacağı, gürleşeceği merak ediliyor. Peki, evde kaşlar hangi yöntemlerle gürleşir?

Kaşlar nasıl gürleşir?

Kullanılan ürünler, hormonel denge gibi sebeplerden dolayı kaşlarda seyrelme yaşanabilir. Kaşlarının gürleşmesini isteyenler neler yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Sarımsak

Sarımsak, dünyadaki en güçlü antibiyotik olarak gösteriliyor. Kokusu pek çok kişi tarafından sevilmese de sarımsak adeta her derde devadır. Bir diş sarımsağı ortadan ikiye kesin ve kaşlarınıza sürün. yaklaşık 5 dakikalık masajın ardından yarım saat bekleyin. Sonrasında cildinizi ılık suyla yıkayın. Haftada 3-4 kez bu formülü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Hint yağı

Hint yağı doğru kullanıldığında önemli bitkisel yağlardan biridir. Hint yağı saça uygulandığında hem saç köklerini besler hem de bitleri ortadan kaldırır. Kokusu sebebiyle rahatsız etse de hint yağı kıl kökleri besler. Bu sebeple kaşlarınıza hint yağı kullanabilirsiniz. Ancak alerjik sorunlara yol açmaması için hint yağını jojoba ya da zeytinyağı ile seyreltebilirsiniz. Ancak bu yağı kullanırken çok dikkat edin yüzünüze damlatmamaya çalışın istenmeyen bölgelerde tüylerin güçlenmesini istemezsiniz. Hint yağını kaşlarınıza haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Yağı uyguladıktan 10 dakika sonra cildinizi temizleyin.

Badem yağı

Bir miktar badem yağını kaşlarınıza dairesel hareketlerle sürün. Yağı uyumadan önce uygulamanız daha iyi olacaktır. Sabah uyandığınızda yüzünüzü ılık suyla temizlemeyi ihmal etmeyin.

Süt

Süt sağlık için son derece faydalıdır. Uzmanlar güçlü bir beden için her gün bir bardak süt tüketilmesini tavsiye ediyor. Süt; kemik sağlığı için yararlı olduğu gibi cilt için de şahane bir gıdadır. Bir pamuğa süt damlatın. Bu pamukla kaşlarınızı silin. 15-20 dakika sonra ise cildinizi yıkayın. Bu yöntemi her akşam uygulayabilirsiniz.

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