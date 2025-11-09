KASKONOMİQ ile her araca kasko dönemi başladı

Bu düşük sigortalılık oranının temel nedenleri arasında araç parkının yaşlanması, artan bakım maliyetleri ve yüksek kasko primleri bulunuyor.

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, bu tabloyu değiştirmek amacıyla güçlerini birleştirerek yeni bir model geliştirdi: KASKONOMIQ.

“Her Yaşa, Her Araca Kasko” mottosuyla sunulan ürün, küçük primlerle büyük güvence sağlarken, kasko sigortasını tüm araçlar için yeniden erişilebilir hale getiriyor.

Araç yaşı veya sürücü yaşı sınırlaması olmadan, neredeyse trafik priminin dörtte birine aracın değerinin %75 ya da %85’ine kadar güvence alınabiliyor. Üstelik servis seçimi sınırlaması olmadan sunulan model, sadece kazaları değil; deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve diğer doğal afetleri de kapsıyor.

Poliçeye dahil Quick Yardım Asistans hizmetleriyle çekici, kurtarma ve yılda bir kez 7 güne kadar ikame araç desteği de sunuluyor.

“Türkiye’de kasko sigortalı araç oranının hâlâ çok düşük”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye’de kasko sigortalı araç oranının hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, “Her dört araçtan yalnızca biri kaskolu. Bu tablo, araç parkının giderek yaşlanmasıyla birleşince risk, sigortacılar yerine araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. Biz, KASKONOMIQ modeliyle bu yapıyı dönüştürmek istiyoruz” dedi. Yaşar, “Küçük primlerle büyük riskleri paylaşan, herkesin ulaşabileceği, sadeleştirilmiş bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yayıyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Sigorta sadece bir poliçe değil; toplumun güvenlik ağıdır ve KASKONOMIQ bu anlayışın ürünüdür”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise, Quick Sigorta’nın her zaman sigortacılığı daha erişilebilir, yenilikçi ve müşteri odaklı hale getirme vizyonuyla hareket ettiğini hatırlatarak, “KASKONOMIQ, bu vizyonun en güncel örneği. Artık kasko yaptırmak bir ayrıcalık değil, herkes için ulaşılabilir bir güvence. Araç yaşı veya marka değeri fark etmeksizin her sürücü kendi bütçesine uygun bir alternatif bulabiliyor. KASKONOMIQ; uygun prim, geniş teminat, esnek muafiyet oranları ve asistans desteğiyle tam bir güvenlik paketi sunuyor” diyerek “Sigorta sadece bir poliçe değil; toplumun güvenlik ağıdır ve KASKONOMIQ bu anlayışın ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Acentelere Yeni Fırsat: 4 Araçtan 3’ü Hâlâ Potansiyel Müşteri

Türkiye’de kasko sigortalılık oranı %25 seviyesinde. KASKONOMIQ, bu büyük potansiyele ulaşmak için geliştirildi. Araç sahiplerinin, bugüne kadar tamamen kendi üzerlerinde taşıdıkları %100’lük riski %25 seviyesine düşüren ürün; uygun fiyatlı, esnek ve geniş kasko teminatlarını içeren yapısıyla, acentelerin kasko pazarını yeniden canlandırması için güçlü bir fırsat sunuyor. Üstelik, trafik sigortası yapılırken otomatik olarak sunulan teklif sayesinde bir tuşla veya tek başına satın alınabiliyor.

Quick Sigorta ürünü KASKONOMİQ adıyla sunarken Corpus Sigorta KASKONOMİC adıyla satışa sunuyor.