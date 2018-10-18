Kaşıntıya, kırışıklıklara çiğ patates



Vücudun neresinde olursa olsun cildinizin kaşınması ve yanması tam bir huzursuzluk kaynağıdır. Bilindiği gibi patates potasyum, fosfor, manganez zengini bir besindir.

Çiğ patatesi soyun ve dilimleyin ya da iyice rendeleyin. Patatesi kaşınan veya yanan yerine üstüne koyup bir bezle sarın. Eğer şikâyetinizden kurtulamıyorsanız, derdiniz böbrek veya karaciğerinizden kaynaklanabildiği gibi diyabetin ve bağırsak kurdunun da belirtisi olabilir. O takdirde bir doktora gözükmenizde fayda var.

Çiğ patates suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Patatesi soyup katı meyve presinde suyunu sıkın. Su,havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp için..

Çiğ patates ciltte oluşan kırışıklıklar, çizgiler ve cilt sarkmaları için de yardımcı olabilir. Elma sirkesi, gliserin, gül suyu patatese yardımcı olacaktır..

Rendelenmiş çiğ patatesin içine biraz elma sirkesi ve gliserin katılır ve hepsi birlikte karıştırılır. Sonra gül suyu eklenir ve tekrar karıştırılır. Genel bir kural olarak 1 patatese 2 yemek aşığı kadar elma sirkesi ve gliserin ve 1 yemek kaşığı kadar da gül suyu kullanılır. Kırışıklıklar için hazırdır.

Uygulamadan önce yüz bölgesi temizlenir. Karışım yüzde 1 saat kadar durur. Süre bitiminde ılık suyla yıkanarak temizlenir.