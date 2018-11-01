Kaşıntıları ciddiye almalısınız

Gözlerimiz kaşınıyorsa ellerimizi bol sabunlu suyla yıkamalı ve grip kaynaklı olduğunu düşünüyorsak gözlerimiz de ılık suyla ve göz yakmayan bir sabunla yıkamalıyız.

Eczanede satılan suni gözyaşı ürünlerini kullanabilirsiniz, fakat kendi kararınızla antibiyotik göz damlası kullanmayınız.



Kişisel eşyalarınızı hiç kimse ile paylaşmayınız.

Elinizi burnunuza götürdüğünüzde muhakkak yıkayınız.

Bilhassa kadınlar makyaj malzemesi seçerken daha dikkatli olmalı ve sağlıklı ürünler seçmelidirler ayrıca makyajlı bir gözle uyumak göz hastalıklarına davetiye çıkarmaktır. Makyaj ürünleri sonuçta kimyasallardan ibaret. Zararlı oldukları biliniyor da ne kadar zamanda nasıl bir sonuca yol açtıkları muamma. Kozmetik sanayi reklam gücüyle araştırmaları engellediği gibi, itiraz eden bilen insanlarını da susturmayı başarıyor. Gözlerinizi rahatlatmak için sıcak suya batırılmış ve suyu alınmış bir havluyu gözlerimiz üzerine koyabiliriz.(çok sıcak olmayacak)

Son bir uyarı: Gözlerinizi asla karıştırmayın ve ovalamayın. Bu durum göz içerisindeki korneaya zarar verebilir ve korneanızı kaybedebilirsiniz körlük riski ile kaşı karşıya kalabilirsiniz.

Göz kaşıntısının sebepleri

Bakın göz kaşıntısının sebepleri neler olabilir:

Arpacık (it dirseği): Gözyaşı ve gözyaşı içindeki yağ kanallarının tıkandığı durumlarda ortaya çıkar.

Bakteriyal

Konjonktivit: Bakterilerin yol açtığı bir alerji türüdür. Gözle ilgili eşyaların ortak paylaşılması sonucu bulaşır. Antibiyotikle tedavisi mümkündür.

Viral Konjonktivit: Virütik bir rahatsızlıktır griple beraber seyredebilir.

Kornea Zedelenmesi: Göze cisim kaçması yanlış lens kullanımı korneamızı zedeleyebilir ve kaşıntıya yol açabilir.

Aşırı Odaklanma: Bilgisayar başında uzun saatler geçirme, trafikte yapılan uzun seyahatler gözlerimize çok yüklediğimiz zamanlar Gözlerimizde kaşıntı meydana gelebilir.

Cisim Batması: Gözümüze giren cisimler ya da tozlar gözümüzün kaşınmasına yol açabilir.

Bahar Alerjisi: Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polenler gözlerimizde alerjiye dolayısıyla kaşıntıya sebep olabiliyor. Ve bütün bunlara ilaveten soğuk algınlığı da gözlerde kaşıntı yapabilir.