Kaşınmanın alemi yok!



Egzama benzeri cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, böcek ısırıkları, mantar enfeksiyonu, bağırsak parazitleri, sistematik hastalıklar ya da hormonal değişimler kaşıntının başlıca sebepleridir.

Bağışıklık sistemindeki anormallikler, böbrek, karaciğer ya da tiroid bezi hastalıkları, tüm vücutta genel bir kaşıntıya yol açabilir. İsilik ya da kurdeşen dökmek de..

Çoğu vak’ada kaşıntının altında yatan rahatsızlık tedavi edildiğinde, kaşıntı da son bulur. Bu arada soğuk suyla yıkanmak, cildi nemlendirmek, cildi kaşındıracak türde giysiler giymemek, parfümsüz cilt bakım ürünleri kullanmak, kaşınan bölgeye kalamin losyonu sürmek veya soğuk kompres yapmak, biraz rahatlama sağlayabilir. Ayrıca antihistaminik ya da steroidli kremleri gibi, kaşıntı tedavisi için kullanılan ilaçların da faydası dokunabilir.

Alerji

Bu kaşıntılar genellikle, cildin temas ettiği bazı maddelere karşı tepki vermesidir. Nikel takılar, dikenli bitkiler, kumaş boyası, lastik eldivenler ya da sabun, parfüm gibi kozmetik ürünlerin içindeki kimyasallar alerjiyi tetikleyebilir.

Alerjenlere karşı harekete geçen bağışıklık sistemi yüzünden yanma hissinin eşlik ettiği bir kaşıntı başlar.

Astım, egzama ya da saman nezlesine yatkınlığı olan kişilerde alerjik temas egzaması daha kolay gelişir. Tedavi için ilk önce cildin nelere tepki verdiği tespit edilmelidir.

Kuru Cilt

Ciltte sadece kaşıntı varsa ve bu belirtiye döküntü benzeri başka bir anormallik eşlik etmiyorsa, bu durumda genellikle cilt kuruluğundan şüphelenilir. Aslında ilerleyen yaşla birlikte cildin kuruması normaldir fakat kaşıntı işin içine girdiğinde, dış şartlar da etki ediyor olabilir. Havada nem oranının düşük olması, uzun süre klimaya maruz kalmak, merkezi ısıtma, klorlu su ya da çok fazla banyo yapmak gibi nedenlerden dolayı cilt kurumuş ve kaşıntı yapıyor olabilir. Bolca nemlendirici kullanmayı ihmal etmemek, iyi gelebilir.

Güneş Işınları

Güneş altında sadece 15 dakika kalmak bile bağışıklık sisteminizin harekete geçmesi için yeterli.. Güneşe ilk çıkmanızdan sonra bir gün içerisinde ilk belirtileri görebilirsiniz. Özellikle göğüs ve kollarda küçük, kırmızı noktalar ve beraberinde kaşıntı, güneşe alerjik tepki verdiğiniz anlamına gelir. Oldukça yaygın görülen bir durumdur ve güneşe çıkarken dikkatli olmak en iyi çaredir.

Güneş alerjisi dışında, güneş yanıkları da cildin kızarmasına ve kaşınmasına sebep olur.

Cilt Hastalıkları ve Enfeksiyonlar

Egzama, kepek, mantar, uyuz, sedef hastalığı, bit, kurdeşen, suçiçeği gibi pek çok cilt hastalığının belirtileri arasında kaşıntı da yer alır. Cilt hastalıkları sebebiyle meydana gelen kaşıntılarda, kaşıntı belli alanları etkiler ve kaşınan yerlerde kırmızı lekeler, deri tahrişi, pullanma ya da kabartılar görülebilir.

Kaşıntıyla birlikte deride bu tip anormallikler gördüğünüzde, mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Kurdeşen

Alerjenlere karşı vücut tarafından üretilen histamin adlı kimyasal, cilt hücreleri tarafından çok fazla salgılandığında kurdeşen ortaya çıkar. Ciltte beyaz ya da kırmızı, yaklaşık 1 cm büyüklüğünde kabarcıklar meydana gelir ve kaşıntı yapar. Akut ve kronik olmak üzere iki tür kurdeşene rastlanır.

Akut kurdeşen grip, soğuk algınlığı, böcek ısırığı ya da domates, ton balığı, muz benzeri bazı yiyeceklerdeki kimyasalların dokunması yüzünden oluşabilir.

Kronik kurdeşen ise 6 haftadan uzun sürer ve bağışıklı sistemindeki antikorların vücuda saldırıp histamin salgılanmasına yol açmasıyla meydana gelir. Alkol, stres ve yüksek tansiyon durumu kötüleştirecektir.

Menopoz

Hormonal değişimler sanki üzerinizde karıncılar dolaşıyormuş gibi, vücutta genel bir kaşıntı yapabilir. Beslenmenizde Omega-3 yağ asitlerini içeren gıdaları azaltmanız, bol su içerek ve nemlendirerek cildin kurumasını önlemeniz, stresten, güneş ışınlarından, sigaradan uzak durmanız ve uykunuzu almaya özen göstermeniz yardımcı olabilir.

Hamilelik

Bazı kadınlar hamilelik döneminde kaşıntı problemi yaşarlar. Kaşıntılar genellikle doğumun ardından son bulur.

İlaçlar

Penisilin, ağrı kesiciler, mantar ilaçları, aspirin ya da antibiyotik gibi bazı ilaçlar kaşıntı yapabilir. Bu durumda en iyi çare, doktorunuzla konuşarak ilacı değiştirmenizin mümkün olup olmadığını sormak olacaktır.

İç Hastalıkları

Karaciğer rahatsızlıkları, tiroid bezinin az ya da çok çalışması, çölyak hastalığı, kronik böbrek hastalıkları, anemi (demir eksikliği), Hoçkin lenfoma hastalığı belirtileri arasında kaşıntıya da rastlanabilir. Bu tip hastalıkların kaşıntısı genellikle bütün vücudu etkiler ve bölgesel değildir.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Çok şiddetli kaşıntılarda.

Uzun süren, günlerce geçmek bilmeyen ya da tekrar eden kaşıntılarda.

Kaşıntının yanı sıra sarılık, nefes almakta zorlanma ya da ciltte iltihaplanma gibi başka belirtiler de görülüyorsa..