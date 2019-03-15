Kasımpaşa'nın rakibi Akhisarspor - Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Ege temsilcisine konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 26. haftaya 31 puanla 12. sırada girdi. Akhisarspor ise 21 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

- Tarkan Serbest cezalı

Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tarkan Serbest cezası nedeniyle Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de 4. sarı kartını 25. haftadaki Göztepe müsabakasında gören Tarkan, Akhisarspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Lacivert-beyazlı ekipte, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Stipe Perica ile Loret Sadiku, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında oynayamayacak.

- Son 8 maçta kazanamadı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında galibiyet alamadı. Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayarak devre arasına lider Medipol Başakşehir'den 6 puan geride giren lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarında büyük bir düşüş yaşadı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Devre arasına averajla 4. sırada giren teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencileri, 25. hafta sonunda 31 puanla 12. sıraya geriledi.



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