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Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş

- Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek

21 Aralık 2018 Cuma 10:52
Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de yaptığı karşılaşmaların 8'ini kazanan Kasımpaşa, 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son 2 maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, 26 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa ile aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip, averajla 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa'nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:52
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