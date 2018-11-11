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Kasımpaşa'dan bir darbe de Bursaspor'a! 2-1

Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet ile Bursaspor deplasmanından 3 puan almayı başardı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:58
Kasımpaşa'dan bir darbe de Bursaspor'a! 2-1

Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 22. dakikada Trezeguet'in asisti ve Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Bursaspor, 26. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle skoru eşitledi.

1-1 biten ilk yarının ardından Kasımpaşa, 48. dakikada Trezeguet'in frikik golüyle maçı kazanan taraf oldu.

Mbaye Diagne, böylece ligde oynadığı 12 maçta 12 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 22 puana yükseldi. Bursaspor ise 13 puanda kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bursaspor ise Akhisarspor'a konuk olacak.

BURSASPOR 1-2 KASIMPAŞA

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay 

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou (Dk. 74 Atanasov), Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Lima, Tunay Torun (Dk. 57 Saivet), Latovlevici, Sakho (Dk. 46 Umut Nayir)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek (Dk. 61 Josue Sa), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 82 Koita), Trezeguet (90+3 İlhan Depe), Diagne

Goller: Dk. 22 Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 38 Lima, Dk. 45+1 Tunay Torun, Dk. 65 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.

51. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak iyi yer tutan Ramazan Köse'de kaldı.

85. dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:58
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