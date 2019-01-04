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"Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum"

- Lacivert-beyazlıların yeni transferi Azad Toptik:"Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli"

04 Ocak 2019 Cuma 18:06
"Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum"


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa'nın yeni transferi Azad Toptik, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Lacivert-beyazlıların internet sitesinden açıklama yapan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, "Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, bol maç kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da tarih yazmak istediğini aktaran Azad, "Hayatım boyunca bu kadar büyük ve güzel bir tesis görmemiştim. Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli, aynı zamanda şans da olursa şampiyon oluruz." şeklinde görüş belirtti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:06
  1. Azad Toptik
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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