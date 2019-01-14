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Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:04
Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı ifade edildi.

İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:04
  1. antrenman
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Futbol
  4. idman
  5. Kasımpaşa
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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