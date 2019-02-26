Kasımpaşa'da kupa mesaisi

Kasımpaşa'da kupa mesaisi26 Şubat 2019 Salı 14:56
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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