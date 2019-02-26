Kasımpaşa'da kupa mesaisi



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.



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