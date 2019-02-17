0553 313 94 23

Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor

- Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da puan kayıpları devam ediyor- Lacivert-beyazlı takım, ligde çıktığı son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşadı- İkinci yarıda çıktığı 5 maçı da yitiren İstanbul ekibi, 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü- Kasımpaşalı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'yi tezahüratlarla istifaya davet etti

17 Şubat 2019 Pazar 21:56
Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor.

Galatasaray karşısında Trezeguet'nin serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Belhanda ve Feghouli'nin (3) gollerine engel olamayarak sahadan farklı mağlup ayrılan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 müsabakadan da puan çıkartamayan İstanbul ekibi, 29 puanda kaldı.


- Son 8 maçta 7 mağlubiyet


Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.

Bu süreçte sadece Beşiktaş'ı yenen lacivert-beyazlı takım, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakayı da yitirerek kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gole engel olamadı.


- Mustafa Denizli'ye "istifa" tezahüratları


Kasımpaşalı taraftarlar, lacivert-beyazlı takımın kalesinde gördüğü 4. golün ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, deneyimli teknik adama yönelik "Denizli istifa", "Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi" ve "Mustafa Denizli, kümede tut bizi" şeklinde tezahüratta bulundu.


- Trezeguet'nin 6. golü


Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Galatasaray karşısında fileleri havalandırarak bu sezon ligde 6. golüne imza attı.

Mücadelede sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı savunmaya zaman zaman zor anlar yaşatan 24 yaşındaki Trezeguet, ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Bursaspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:56
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Mustafa Denizli
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Trezeguet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu
    1. Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu
    2. CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    3. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında..
    4. Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına..
    5. Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna’da..
    6. Rumlardan kritik KKTC açıklaması:..
    7. Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz..
    8. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    9. Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    11. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    13. Fatih Terim: “Bugünkü oyun nedeniyle..
    14. Milli karatecilerden dört madalya
    15. Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor
    16. Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor..
    17. Coşkun Demirbakan’dan istifa seslerine..
    18. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe..
    19. Mustafa Denizli: “Bu durumdan..
    20. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
    21. Evin çatısında çıkan yangın korkuttu
    22. Sofiane Feghouli: “Benfica burada..
    23. Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği
    24. Polisi görünce 1 kilo eroini attılar
    25. Takla atan araçtan hafif yaralı çıktı
    26. Antalya’daki cinayetin zanlısı..
    27. "Böyle bir şeyi tartışmak siyasette..
    28. AK Partili Aydın, 'CHP-HDP'..
    29. Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
    30. Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması