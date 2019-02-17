Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
- Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da puan kayıpları devam ediyor- Lacivert-beyazlı takım, ligde çıktığı son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşadı- İkinci yarıda çıktığı 5 maçı da yitiren İstanbul ekibi, 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü- Kasımpaşalı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'yi tezahüratlarla istifaya davet etti17 Şubat 2019 Pazar 21:56
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor.
Galatasaray karşısında Trezeguet'nin serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Belhanda ve Feghouli'nin (3) gollerine engel olamayarak sahadan farklı mağlup ayrılan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.
Ligin 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 müsabakadan da puan çıkartamayan İstanbul ekibi, 29 puanda kaldı.
- Son 8 maçta 7 mağlubiyet
Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.
Bu süreçte sadece Beşiktaş'ı yenen lacivert-beyazlı takım, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'a mağlup oldu.
Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakayı da yitirerek kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
- Mustafa Denizli'ye "istifa" tezahüratları
Kasımpaşalı taraftarlar, lacivert-beyazlı takımın kalesinde gördüğü 4. golün ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.
Lacivert-beyazlı taraftarlar, deneyimli teknik adama yönelik "Denizli istifa", "Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi" ve "Mustafa Denizli, kümede tut bizi" şeklinde tezahüratta bulundu.
- Trezeguet'nin 6. golü
Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Galatasaray karşısında fileleri havalandırarak bu sezon ligde 6. golüne imza attı.
Mücadelede sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı savunmaya zaman zaman zor anlar yaşatan 24 yaşındaki Trezeguet, ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Bursaspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.
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