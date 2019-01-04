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Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları

- Yeni transferler Azad Toptik ve Tobias Hientz takımla çalıştı

04 Ocak 2019 Cuma 20:44
Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçtan sonra yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Yeni transferler Azad Toptik ve Tobias Hientz'ın takımla çalıştığı ifade edildi.

Sakatlıkları süren Eray Birniçan, İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:44
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