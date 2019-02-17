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Kasımpaşa’da ’Denizli istifa’ sesleri

Kasımpaşa’nın Galatasaray ile kaşı karşıya geldiği mücadelede Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Mustafa Denizli’ye ’istifa’ tezahüratları yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 20:42
Kasımpaşa’da ’Denizli istifa’ sesleri

Kasımpaşa’nın Galatasaray ile kaşı karşıya geldiği mücadelede Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Mustafa Denizli’ye ’istifa’ tezahüratları yaptı.


Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, lacivert-beyazlı tribünlerden ‘Denizli istifa’ sesleri yükseldi. Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa’nın başına geçen Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı ekipte ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa ile çıktığı son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremezken, Galatasaray maçında da gelen 3. golün ardından tribünlerden istifa tezahüratları geldi. Lacivert-beyazlı tarafttarlar, Denizli’yi istifaya davet ederken, ’Mustafa Denizli rezil ettin sen bizi’ diye de tezahüratta bulundu.


Mücadelenin 68. dakikasında Galatasaray’ın 4. golü bularak farkı 3’e çıkarmasıyla bu tezahüratlar daha da yoğunlaştı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:42
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