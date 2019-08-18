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Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

- Trabzonspor'da yeni transferler Alexander Sörloth, Obi Mikel, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Gaston Campi, Süper Lig'de ilk maçlarına çıktı- Bordo-mavili takım, Sparta Prag ile oynadığı son karşılaşmaya göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı- Kasımpaşa'da 6 futbolcu ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giydi

18 Ağustos 2019 Pazar 22:01
Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da 5 futbolcu, ilk kez bir lig karşılaşmasında bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, yeni transferlerden Alexander Sörloth, Obi Mikel, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Gaston Campi'yi, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın bu sezon kadrosuna dahil ettiği isimlerden Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm ve Ahmet Canbaz ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.


- İlk 11'de 4 değişiklik


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibini 2-1 yenerek tur atladığı maçın kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag maçında görev alan oyunculardan Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Kasımpaşa önünde Ivanildo Fernandes, Campi, Obi Mikel ve Yusuf Sarı'ya forma verdi.

Bordo-mavili takım, maçta Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahada yer aldı.


- Kasımpaşa'da 6 futbolcunun ilk maçı


Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden 6'sı ilk kez bir resmi müsabakada lacivert-beyazlı formayı giydi.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in yeniden göreve başladığı Kasımpaşa'da sezon başında kadroya dahil edilen Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez ve Jorge Fernandes, yeni takımlarıyla ilk resmi maçlarını oynadı.

Lacivert-beyazlı takımın diğer transferi Mustafa Pektemek ise karşılaşmada yedekler arasında bulundu.

Kasımpaşa, müsabakada Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Karim Hafez, Khalili, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Mame Thiam ve Koita 11'i ile sahada yer aldı.


- Trabzonsporlu taraftarlar tribünlerini doldurdu


Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmada kendilerini için ayrılan tribünü doldurdu.

Müsabaka öncesinde futbolcuları tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı protokol tribününde takip etti.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:01
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