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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Kendi hatamızla 2 puan kaybettik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 02:59
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Kendi hatamızla 2 puan kaybettik

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, "Her rakibimiz durumları itibarıyla ya Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor ya da üst sıralara tırmanmaya çalışıyor. Bu da maçların zorluk derecesini arttırıyor." dedi.

''2 puan kaybettik''

Bursaspor karşısında maça kötü başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Daha sonra dengeli bir oyun ortaya koyduk. Öne geçtikten sonra farkı arttıracak pozisyonu da bulduk. Tabii Bursaspor'un pozisyonlarını da görmek lazım. Oyunun son dakikalarında kendi hatamızla 2 puan kaybettik. Ortaya adil bir sonuç çıktı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Bursaspor'un penaltı kazandığı pozisyonla ilgili soruya, "Penaltı pozisyonuna hakem çok yakındı. Hocamız öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok. Öyle takdir etmişler." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 02:59
  1. Kasımpaşa
  2. Mustafa Denizli
  3. Bursaspor
  4. Süper Lig
  5. Teknik direktör

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