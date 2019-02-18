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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Bireysel hatalar veya şanssızlık var

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 02:41
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Bireysel hatalar veya şanssızlık var

Mağlubiyetle ilgili yorum yapan Mustafa Denizli, "Yediğimiz gollerden sonra öyle bir kırılganlık gösteriyoruz ki zaten saha parselasyonunda sıkıntı çekiyoruz, net bir şekilde söylemek gerekirse son vuruşlar, son hamleler, son paslar ve yenen gollere baktığımızda bireysel hatalar veya şanssızlık var. Değiştirmemiz gereken bir grafiğimiz var. Bunu değiştirmek için ne ben pes ederim ne camia pes eder ne takımımız pes eder. İçeride de dışarıda da bunu değiştireceğiz. İki haftada bizim için çok önemli üç maç var." dedi.

Galatasaray'a karşı farklı bir taktikle mücadele ettiklerini belirten Mustafa Denizli, "Bireysel performansı düşenler var, bu normaldir. Bugün Galatasaray karşısında farklı bir anlayışla sahaya çıktık. Galatasaray'la diğer maçlar gibi oynamamız dezavantaj olabilirdi, bir avantaj getirdi mi? Getirmedi ama başlangıç olarak 2-0 yapabilirdik." ifadelerini kullandı.

"Pes etmek söz konusu değil''

Toparlanacaklarını belirten Denizli, "Kırılgan bir takımız ama bunu kıracağız. Pes etmek söz konusu değil. Bu seri ne teknik adamlık hayatımda ne de oyuncularımın kariyerinde yaşadıkları bir seri. Yarından itibaren değiştirmek için her şeyi yapıp değiştireceğiz, başka çaresi yok. Asla kabullenmemiz mümkün değil ve bunu kabullenmeyeceğimizi tüm camia, herkes bilsin." şeklinde konuştu.

Trezeguet'in iyi oyununun hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam "Bugün kullanmaya çalıştığımız arkadaşlar daha değişik formatta oynayan hücumcular. Trezeguet çok çalıştı, bunun karşılığında sonuç alamadı ne final paslarında ne de son vuruşlarında. Diğer oyuncuların da isteği vardı." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 02:41
  1. Kasımpaşa
  2. Mustafa Denizli
  3. Teknik Direktör
  4. Galatasaray

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