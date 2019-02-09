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Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:21
Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku katılmadı.

İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç da takip etti.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:21
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