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Kasımpaşa, kupada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

- Lacivert-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
Kasımpaşa, kupada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor ve Menemen Belediyespor'u eledi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turda Altındağ Belediyespor, 5. turda ise Kahramanmaraşspor'u saf dışı bıraktı.

Rövanş karşılaşması 24 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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