Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti?05 Ekim 2019 Cumartesi 17:23
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
MAÇ SONUCU:1-4
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk etti. İşte, Kasımpaşa Konyaspor maçının detayları...
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Ömer Ali Şahiner, 45. dakikada penaltıdan Jevtovic, 45+1 ve 63. dakikada yine penaltıdan Miya kaydetti. Paşa'nın tek golü ise 45+3. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.
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