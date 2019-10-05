Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU:1-4 Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk etti. İşte, Kasımpaşa Konyaspor maçının detayları... Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Ömer Ali Şahiner, 45. dakikada penaltıdan Jevtovic, 45+1 ve 63. dakikada yine penaltıdan Miya kaydetti. Paşa'nın tek golü ise 45+3. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.