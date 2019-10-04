Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı! Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştiren Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.

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