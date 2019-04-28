Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği E. Yeni Malatyaspor ile 4. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile mücadele edecek. Geride kalan 29 haftada Kasımpaşa, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, Malatya temsilcisi ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucu 8. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, Süper Lig’de E. Yeni Malatyaspor ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 müsabakada lacivert-beyazlı ekip, 2 galibiyet alırken, 1 mücadele de beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar ise bu seride puan alamadı.

Paşa’da son durum

Kasımpaşa’da Malatya deplasmanı öncesinde eksik ve ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. 29. haftada oynanan Bursaspor mücadelesinde sakatlanan ve sezonu kapatan Ramazan Köse, Malatya’da forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda bu müsabakada 5 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ben Youssef, Perica, Josue Sa, Veysel ve Popov, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda 31. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmış olacak.

Düdük Serkan Tokat’ta

Yarın 20.00’de Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Mustafa Aydın sahada olacak.