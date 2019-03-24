Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı. Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka idmana katılmadı. Tedavilerine devam edilen Josue Sa ile Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra izinli olan Özgür Çek de idmanda yer almadı.

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