0553 313 94 23

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

24 Mart 2019 Pazar 14:29
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka idmana katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Josue Sa ile Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra izinli olan Özgür Çek de idmanda yer almadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:29
  1. Denizli
  2. antrenman
  3. Futbol
  4. Kasımpaşa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sekmen: “Türkiye’nin en büyük yatırımlarını yapıyoruz”
    1. Başkan Sekmen: “Türkiye’nin en büyük..
    2. "On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar"
    3. SP adayı AK Parti lehine adaylıktan..
    4. Tansu Çiller: Türkiye birlik ve..
    5. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56
    6. Tansu Çiller bir kez daha Yenikapı'da
    7. Şırnak'ta şehit asker için tören
    8. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    9. Geri Dönüşümcülerden Türel’e destek
    10. İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması
    11. Yahudi sermayeli Coca Cola kutusundan..
    12. Başkan adayı Duran: "Seçilmem..
    13. İmam Hatipli hafızlar bölge..
    14. "Önceliğimiz Türkiye Kupası olacak"
    15. Çin, batılı diplomatları Sincan’a..
    16. Çatalca'da göçük altında kalan işçi..
    17. Portakal'ın seçim heyecanı: Çok..
    18. Baharın müjdesi leylekler..
    19. 20 adreste torbacılara 'koçbaşılı'..
    20. "Denize düşen yılana sarılır misali..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında