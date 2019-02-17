0553 313 94 23

Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar

- Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı- Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de görev aldı

17 Şubat 2019 Pazar 19:19
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildiği maçın ilk 11'inde görev alan oyunculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Reges Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almazken, Badou Ndiaye'yi ise yedek bırakıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Nagatomo'nun rahatsızlığı, Fernando'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını bildirdi.

Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Ryan Donk ve Selçuk İnan forma giydi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Ndiaye'nin yanı sıra İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Yunus Akgün bulundu.


- Ndiaye yedeklerde


Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.


- Emre Taşdemir ilk kez 11'de


Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı.

Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.


- Diagne eski takımına karşı


Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.


- Kasımpaşa'da Khalili 21 maç sonra sahada


Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, Süper Lig'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren Khalili, uzun bir aranın ardından Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:19
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu soranın belediye başkanlığından şüphe ederim"
    1. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    2. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    3. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    5. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    6. İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman..
    7. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    8. Lise mezunları ne kadar askerlik..
    9. Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
    10. İki yıllık yüksek okul mezunları ne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik..
    12. Kemal Özdeş: "Gole sevinirken..
    13. Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de..
    14. Terim'den sürpriz tercihler! Nedeni...
    15. Hikmet Karaman: "Zor bir maçtı"
    16. 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi..
    17. Sergen Yalçın: "Çok önemli bir 3 puan..
    18. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    19. Balıkesir’de tarihi eser operasyonu
    20. Jandarmadan güven uygulaması: 193..
    21. Maçın ardından
    22. Samsun’da şüpheli ölüm
    23. 4 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    24. Alevlere teslim olan ahşap ev..
    25. Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş öldü
    26. Bakan Çavuşoğlu: "Tüm dünyada FETÖ’cü..
    27. Ağız sütü nedir? Ağız sütünün..
    28. Gazze Sağlık Bakanlığı maaş kesintisi..
    29. Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye..
    30. Kağıtsporlu karateci 2024..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması