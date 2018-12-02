Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır02 Aralık 2018 Pazar 19:11
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ritmik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı kafilenin, idmanın ardından tesislerde kampa girdiği ifade edildi.
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