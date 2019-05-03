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Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 30. kez karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 31.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 30. kez karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe ile 30. kez mücadele edecek.


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Geride kalan 30 haftada Kasımpaşa, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 38 puanla 10. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise aldığı 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe’nin üstünlüğü


İki takım, yarınki mücadeleyle birlikte 30. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 29 mücadelede Fenerbahçe’nin büyük bir farkla üstünlüğü göze çarpıyor. 29 maçlık seride Kasımpaşa, 3 defa rakibini mağlup ederken, Fenerbahçe ise 23 galibiyet yaşadı. 3 maç da beraberlikle tamamlandı.



Kasımpaşa’nın Fenerbahçe’ye 3 puan özlemi


Kasımpaşa, Süper Lig’de daha önce 29 kez karşılaştığı rakibi Fenerbahçe’ye karşı büyük bir galibiyet hasreti çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip, sarı-lacivertlilere karşı mücadele ettiği son 12 maçtır kazanamıyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında hanesine 3 puanı en son 29 Eylül 2012 tarihinde oynadığı iç saha müsabakasında 2-0’lık skorla yazdırmıştı.



İki taraf da galibiyete hasret


İki ekibin de son haftalardaki kötü gidişat ile birlikte galibiyet hasreti dikkat çekiyor. Takımların son dönemdeki performansındaki sıkıntı bu karşılaşmanın önemini de oldukça arttırıyor. Kasımpaşa, son 3 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetlik istatistik sergilerken, Fenerbahçe ise son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alabildi.



Kasımpaşa’da eksikler


Fenerbahçe maçı öncesi Kasımpaşa’da eksikler göze çarpıyor. Bursaspor maçında sakatlanan kaleci Ramazan Köse, sarı kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Ben Youssef sarı-lacivertliler karşısında sahada olamayacak. Öte yandan dün yapılan antrenmana sakatlığı sebebiyle katılmayan Sadiku, Koita, Veysel ve Tarkan’ın kritik mücadelede görev alıp alamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.



Düdük Halis Özkahya’da


Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 19.00’da oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Alkes Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Abay olacak.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
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