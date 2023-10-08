Kasımpaşa - Fenerbahçe canlı anlatım

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Mete Kalkavan düdük çalıyor. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Gülselam ile Samet Çiçek üstleniyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 19.00'da başladı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

D.A.

Golün santrası olmadı. İlk yarı sonucu Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe.

Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Ferdi'nin ortasında Szymanski topu indirdi ancak kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

Kasımpaşa kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

Fenerbahçe sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Dzeko'nun pasında top doğrudan auta çıktı.

Kasımpaşa sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Yasin Özcan topla buluşmadan önce İsmail araya girdi ve topu taca yolladı.

Fenerbahçe uzun topla Dzeko'yu kaçırmak istedi ancak Fred'in pası çok hızlı gitti top auta çıktı.

Fenerbahçe sol kanattan atağa çıktı ancak Dzeko'nun pası Oosterwolde ile buluşmadı ve taca çıtkı.

Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can ceza sahasının yayına kadar topla gelip şutunu çekti top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe hızlı çıkmak istedi ancak İsmail Yüksek, Aytaç Kara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul dedi.

Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi ile buluşmadı doğrudan auta çıktı.

Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Tadic'in ortasında Dzeko topla buluştu. Savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic yerden kaldı. Hakem faulü verdi.

30' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Becao'nun pası İrfan Can ile buluşmadı.

29' Fenerbahçe yine sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pası Oosterwolde ile buluşmadı. Top taca çıktı.

28' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in ortasında Yasin Özcan topu uzaklaştırdı.

27' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Kontra atağa çıkan Ferdi Kadıoğlu topu içeriye çevirdi ancak Dzeko'dan önce Kenneth Omeruo topu kornere yolladı.

26' Fenerbahçe İrfan Can ile atağa çıkmak istedi ancak ikili mücadelede yerde kalan Samuel Bastien için hakem faul kararı verdi.

25' Kasımpaşa bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

24' İki oyuncunun ayağa kalkmasıyla oyun tekrardan başladı.

23' İki oyuncu içinde sağlık ekipleri sahada.

22' Kasımpaşa atağa çıkarken Claudio Winck ve İsmail Yüksek çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu.

21' Fenerbahçe sol kanattan yine etkili geldi. Topla beraber gelen Oosterwolde ortasında Szymanski'yi bulmak istedi ancak kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

20' Fenerbahçe sağ kanattan geldi geldi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

19' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

18' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pasında Yasin Özcan araya girdi ve topu kazandı.

17' Fenerbahçe sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak İsmail'in pası Tadic ile buluşmadı.

16' Fenerbahçe yine sol kanattan geldi ancak Sadık araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

15' Fenerbahçe sol kanattan Dzeko ile geldi ancak Kenneth Omeruo araya girdi ve topu kornere yolladı.

14' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak İrfan için tehlikeli hareket kararıyla oyun durdu. Top Fenerbahçe'de.

13' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Edin Dzeko şutunu çekti yine kaleci Andreas Gianniotis pozisyonu kurtardı. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı.

12' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla ilerleyen Ferdi, Tadic ile verkaç yaptı ve karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

11' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

10' Kasımpaşa sağ kanattan Haris Hajradinovic ile gelmek istedi ancak Oosterwolde rakibini düşürdü hakem serbest vuruş dedi.

9' Fenerbahçe sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası Oosterwolde ile buluşmadı.

8' Kasımpaşa sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Djiku araya girdi ve topu taca yolladı.

7' İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

6' GOL Edin Dzeko. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

5' Kullanılan serbest vuruşta top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

4' Fenerbahçe yine sol kanattan gelmek istedi ancak Szymanski, Claudio Winckin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Fenerbahçe yine sol kanattan Tadic ile geldi ancak ortasında kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

2' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Claudio Winck araya girdi top kornere çıktı.