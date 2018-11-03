Kasımpaşa, Antalyaspor'a evinde yenildi
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 3 hafta sonra yenilen Kasımpaşa bu sonucun ardından 19 puanda kalarak ligde maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.03 Kasım 2018 Cumartesi 18:13
Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta evinde Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından 19 puanda kalırken, Akdeniz ekibi puanını 20'ye yükseltti.
Öte yandan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ligde 3 hafta sonra kaybetti. Lacivert-Beyazlılar bu sezon evinde ikinci kez yenildi.
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