0553 313 94 23
impression

Kasımpaşa, Antalyaspor'a evinde yenildi

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 3 hafta sonra yenilen Kasımpaşa bu sonucun ardından 19 puanda kalarak ligde maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:13
Kasımpaşa, Antalyaspor'a evinde yenildi

Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta evinde Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından 19 puanda kalırken, Akdeniz ekibi puanını 20'ye yükseltti.

Öte yandan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ligde 3 hafta sonra kaybetti. Lacivert-Beyazlılar bu sezon evinde ikinci kez yenildi.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:13
  1. Denizli
  2. süper lig
  3. canlı yayın
  4. puan durumu
  5. Canlı Skor
  6. Kasımpaşa - Antalyaspor
  7. Antalyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tırnakçılık şüphelisi kadın ve kadın kılığındaki erkek aranıyor
    1. Tırnakçılık şüphelisi kadın ve kadın..
    2. 3 buçuk metrelik sandviç görenleri şok..
    3. Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler..
    4. Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı
    5. Korkunç olay! Yakınları sinir krizi..
    6. 13 yıllık üye emekli oldu! AYM için..
    7. Bulaşık deterjanınızı kendiniz..
    8. Emekli işçi, ormanda ölü bulundu
    9. Ankara nöbetçi eczaneleri isimleri
    10. Aydın'da çevrecilerden jeotermal eylemi
    11. Devir tasarruf devri!
    12. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    13. Böcek, fare gibi haşaratların..
    14. 'Ekmek yemezsem zayıflarım!..'
    15. Hatay'da STK'lardan Angus tepkisi!
    16. Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor!
    17. Otomobille halk otobüsüne çarpan..
    18. Kasımpaşa, Antalyaspor'a evinde yenildi
    19. Karabük'te aç kalan tilki mahalleye indi
    20. Baharatta sağlık var
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık