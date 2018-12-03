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Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı

- Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'in 14. haftasında Mbaye Diagne'nin kafa vuruşundan attığı gollerle Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı- Bu sezon ligdeki ikinci beraberliğini yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı- Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Diagne, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkararak etkili performansını sürdürdü

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:38
Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin golleriyle 1 puana uzandı.

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılan lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve son mağlubiyetini 11. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Mücadelenin 22. dakikasında Diagne'nin kafa golüyle öne geçen Kasımpaşa, 44. dakikada Roman Neustaedter ve 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollere engel olamayarak ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Diagne'nin kaydettiği kafa golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.


- Kasımpaşa'nın golü iptal edildi


Karşılaşmanın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunun ardından attığı gol, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından geçersiz sayıldı.

Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı ve Fenerbahçe oyuna endirekt serbest vuruşla başladı.


- Diagne, bu haftayı da boş geçmedi


Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon ligde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu, bu haftayı da boş geçmedi.

Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 22. ve 54. dakikalarda attığı gollerle ligde 3'ü üst üste olmak üzere son 6 maçın 5'inde skor tabelasını değiştirdi.

Senegalli futbolcu, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkararak etkili performansını sürdürdü.


- Özgür Çek kendi kalesine attı


Kasımpaşalı futbolcu Özgür Çek, Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, mücadelenin 45+3. dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Fenerbahçeli eski futbolcunun golden sonra yaşadığı üzüntü dikkati çekti.


- Bu sezon ikinci beraberlik


Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkaran Kasımpaşa, ligde bu sezon ikinci beraberliğini yaşadı.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul temsilcisi, 2 beraberliğin yanı sıra 8 maçını kazandı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı.


- Fenerbahçe'ye karşı 12 maçtır kazanamıyor


Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan (bu maç dahil) 10'unu yitirdi, ikisinde ise berabere kaldı.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı söz konusu beraberlikten diğerini 2016-2017 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 0-0'lık skorla yaşamıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:38
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