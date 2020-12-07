Kasımda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Sarıkamış'ta ölçüldü

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 30,5 dereceyle Cizre'de, en düşük ise sıfırın altında 13 dereceyle Sarıkamış'ta ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı 8,9 derece olarak ölçüldü. Bu yıl kasım ayı ortalama sıcaklığı ise 9,7 derece oldu.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 30,5 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 13 dereceyle Sarıkamış'ta kaydedildi.

Türkiye'de 1971'den bu yana "en sıcak kasım ayı" 2010'da yaşandı. Bu yılın kasım ayı ise "son 50 yılın en sıcak 18'inci kasım"ı olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Çorlu, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Bandırma, Şile, Bodrum, Datça, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü, İnebolu, Sinop, Çorum, Osmancık, Van, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6 bölgede artarken, en fazla artış Akdeniz Bölgesi'nde görüldü. Kasım ayı ortalama sıcaklığı sadece İç Anadolu Bölgesi'nde azaldı.

- Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Kocaeli'de

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Çorlu, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Bandırma, Şile çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin 10,4 derece olan uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl 11,4 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altına 4,7 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık 21,6 dereceyle Kocaeli'de hissedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Bodrum, Datça çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,3 dereceden 11,9 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık sıfırın altında 6,7 derece Gediz’de, en yüksek sıcaklık 27,7 dereceyle Milas'ta kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin kıyı kesimlerinde, Korkuteli, Kozan, Acıpayam, Isparta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,9 dereceyken, 14,2 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 6,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık 29,2 dereceyle Samandağ'da yaşandı.

- Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Artvin'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında hissedildi. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,6 dereceyken, geçen ay 5,2 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,8 dereceyle Boğazlıyan'da, en yüksek sıcaklık 19,2 dereceyle Çankırı ve Karaman'da kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, İnebolu, Sinop, Çorum, Osmancık, çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,4 dereceyken, bu yıl 8,8 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 8 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak Artvin'de kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Van, Bingöl, Muş çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Kasım ayı uzun yıllar 4,1 derece olan ortalama sıcaklık, bu yıl 5,3 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altına 13 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık 24,4 dereceyle Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Diyarbakır, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,2 dereceden, bu yıl 12,4 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık 30,4 dereceyle Cizre'de kaydedildi.