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Kasım ayının MVP'si Micic

- Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:51
Kasım ayının MVP'si Micic


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Micic, Anadolu Efes'in 6 maçın 5'ini kazandığı kasım ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kasım ayında maç başına 13,3 sayı, 6 asist, 3,7 ribaunt ile oynayan 24 yaşındaki Micic, ortalama 18 verimlilik puanıyla mücadele etti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:51
  1. Basketbol
  2. THY Avrupa Ligi
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