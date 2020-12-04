Kasım ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower, Kasım 2020'nin en çok indirilen uygulamaları listesini yayınladı. Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 58 milyonu aşan indirme sayısıyla zirve isim olmayı başardı. Whatsapp'ı 55 milyon indirme sayısıyla TikTok takip etti.

Whatsapp indirmelerinin yüzde 30'u Hindistan, yüzde 10'u ise Nijerya'da gerçekleşti.

Sosyal medya devi Facebook ise Kasım ayında dünya genelinde en çok indirilen 3. uygulama oldu. Facebook'u sırasıyla Weather & Radar USA, Instagram, ZOOM, Snapchat, Messenger, Telegram ve SnackVideo takip etti. İşte Kasım 2020'nin en çok indirilen mobil uygulamaları...

App Store

- TikTok

- YouTube

- Zoom

- Instagram

- Facebook

- WhatsApp

- Taobao

- WeChat

- Messenger

- Gmail

Google Play Store

- WhatsApp

- Weather & Radar USA

- Facebook

- TikTok

- Instagram

- Snapchat

- SnackVideo

- Zoom

- Telegram

- Messenger