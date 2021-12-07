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Otomotiv Kasım ayında en çok "yaşlı otomobiller" sattı
Otomotiv

Kasım ayında en çok "yaşlı otomobiller" sattı

Sıfır otomobillerin fiyatları arz sorunu nedeniyle fahiş düzeyde katlanarak artarken, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar artık daha yaşlı otomobillere yöneliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:25:00 -
Kasım ayında en çok "yaşlı otomobiller" sattı

Tedarik zincirindeki sorunlar ve döviz kurunun rekor seviyede artması nedeniyle piyasada sıfır araç bulmak zorlaştı. İkinci el otomobile yönelenler de artan fiyatlar karşısında yaşı büyük araçları satın almaya başladı.

Kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı, ekim ayına göre yüzde 12,6 arttı. Yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış görüldü.

En çok hangi modelin ilanı var?

Renault-Clio, en fazla ilanı bulunan marka-model olurken, Renault-Megane ikinci sırada yer aldı. Volkswagen Passat, ve Opel Astra’nın ardından Ford-Focus beşinci sırada kendine yer buldu.

En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası değişmedi, lider Nissan oldu. Nissan’ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti.

Kasım ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31’i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 19.4’ü, 50 bin 1-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Araçlar, en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 17 saniye olarak belirlendi.

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