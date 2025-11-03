  • İSTANBUL
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasım ayı kira zammı oranındaki üst sınır yüzde 37,15 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında enflasyon yüzde 32,87 oldu. Kasım ayı kira artış oranı ise yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.
Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre kasım ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

